Ad Alessandria scontro tra ambulanza e un pullman: tre feriti, ma nessuno in gravi condizioni

ALESSANDRIA – Questa mattina, si è verificato un incidente stradale intorno alle 10:20 nel sobborgo di San Michele, precisamente sulla rotonda che collega la tangenziale al casello di Alessandria Ovest. Per motivi ancora da chiarire, un’ambulanza della Croce Verde di Asti e un pullman di linea della Bus Company si sono scontrati, causando il ribaltamento del mezzo di soccorso.

A bordo dell’ambulanza si trovavano tre persone, tutte trasportate d’urgenza all’ospedale Santi Antonio e Biagio. Si tratta di due uomini, di 67 e 63 anni, e una donna di 29 anni, tutti ricoverati in codice giallo, segno che le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

L’incidente ha provocato un significativo blocco del traffico, con lunghe code sia in entrata che in uscita dalla città. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini del caso, al fine di chiarire le cause dell’impatto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese