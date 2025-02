L’agriturismo Coc Ner specifica che l’incendio a Chiusa Pesio non ha interessato le sue stutture

CHIUSA PESIO – L’agriturismo Coc Ner di Chiusa Pesio tiene a specificare che l’incendio che ieri ha interessato la zona in cui si trova la struttura ha distrutto una struttura adiacente al locale e non ha in alcun modo interessato l’agriturismo stesso.

“Tale prossimità – spiegano – ha fatto erroneamente pensare a un coinvolgimento delle strutture di agriturismo e azienda nel rogo, cosa non vera. Grazie al pronto intervento e al grande lavoro nel contenere le fiamme da parte

dei Vigili del Fuoco, accorsi sul posto nella notte del 3 Febbraio, le strutture dell’agriturismo Coc Nèr e dell’azienda agricola non sono state coinvolte in alcun modo nell’incendio, che ha invece colpito l’abitazione a loro adiacente”.

“Siamo immensamente grati a tutti per il sostegno, l’aiuto e le manifestazioni di vicinanza che abbiamo ricevuto in queste prime ore” ha dichiarato Irina Canavese, proprietaria del Coc Nèr, “E ci teniamo a sottolineare che il nostro

agriturismo prosegue regolarmente le sue attività e il suo lavoro”.

