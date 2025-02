Nasce MiTo Design Connections, per avvicinare Torino a Milano in occasione del Salone del Mobile e del Fuorisalone

TORINO – L’approssimarsi dell’edizione 2025 della Milano Design Week (8-13 aprile) segna il debutto di un inedito progetto di coinvolgimento di Torino nel dare supporto al grande evento milanese. Su impulso di Unione Industriali Torino e Camera di commercio di Torino, prende forma MiTo Design Connections, iniziativa pensata con l’intento di dar vita a una collaborazione fra le due città, stimolando le relazioni tra imprese e offrendo servizi di accoglienza e ospitalità per gli espositori e i visitatori professionali del Salone del Mobile Milano e del Fuorisalone.it.

Al pubblico e agli operatori delle due rassegne viene infatti offerta l’opportunità di soggiornare nel capoluogo subalpino e di scoprirne le eccellenze artistiche, culturali e gastronomiche, potendo contare su sistemazioni alberghiere riservate nel periodo dal 4 al 20 aprile e sulla possibilità di utilizzare una serie di location cittadine per organizzare i propri eventi aziendali. In considerazione del servizio ferroviario che collega la stazione torinese di Porta Susa a quella di Rho Fiera in circa 40 minuti, è stata inoltre predisposta una gestione personalizzata dei trasferimenti ferroviari nelle due direzioni, nonché l’opzione di noleggiare carrozze o addirittura interi convogli, da destinare a operazioni di branding e di hospitality.

I servizi proposti da MiTo Design Connections sono resi disponibili al pubblico attraverso la piattaforma web dedicata (online da oggi), realizzata e gestita da YEG! Your Event Group, che consente di individuare le migliori offerte alberghiere a Torino, conoscere le location disponibili per l’eventuale organizzazione di eventi e organizzare gli spostamenti fra Torino e Milano. L’obiettivo è quello di attrarre espositori e operatori nazionali e internazionali coinvolti nella settimana del design meneghina, ma che potendo contare sulla disponibilità del sistema alberghiero torinese e sulle attrattive della città potranno scegliere di dimorare all’ombra della Mole.

Nata da un’idea delle architette torinesi Laura Bongiovanni ed Elena Ferrero, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con Salone del Mobile.Milano e Fuorisalone.it, Gruppo Turismo e Cultura dell’Unione Industriali Torino, Assohotel e Federalberghi Torino, con il contributo di Camera di commercio di Torino e con il patrocinio di Regione Piemonte, Turismo Torino e Provincia, Politecnico di Torino. Il progetto è stato concepito come un format aperto al contributo di enti e aziende; vi è infatti la possibilità di arricchirlo e implementarlo con sponsorship e partnership, oltre che di contribuirvi proponendo contenuti ed eventi coerenti con gli obiettivi generali e capaci di valorizzare

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese