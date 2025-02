Il Torino non riesce oltre l’1 a 1 contro il Genova

TORINO – È un Torino che non va oltre il pareggio contro il Genova allo Stadio Olimpico Grande Torino. La prima azione da gol è per i granata che ottengono nel recupero del primo tempo da calcio d’angolo un autogol di Thorsby, erroneamente attribuito a Coco.

Nel secondo tempo a spingere sono gli rossoblu che devono recuperare lo svantaggio. Il gol del Genoa arriva al 68′ su assist di Messias che calcia in mezzo per Pinamonti che la mette in rete.

Il Genoa riesce poi a controllare il campo per evitare un secondo gol e bloccare il risultato. Per il Torino si tratta della settima partita consecutiva senza sconfitta. Con questo punticino si posiziona in 11esima posizione con 28 punti seguita proprio dal Genoa con 27 punti.

