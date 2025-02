Cammini DiVini: un San Valentino tra natura e amore a Coniolo

CONIOLO – Ritorna il classico appuntamento in occasione della festa di San Valentino, Cammini DiVini in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Coniolo ripropone questa iniziativa che è stata molto apprezzata gli anni scorsi e per l’occasione organizza la camminata nel paese dei fiori, su un percorso ad anello di 11 km con un dislivello di +235 m. per circa 3,5/4 ore di cammino che attraverserà paesaggi diversi, dalla zona collinare fino alle rive del fiume Po per festeggiare in compagnia ed in allegria la festa degli innamorati. Il ritrovo e previsto a partire dalle 14,00 in Piazza del Municipio la partenza alle ore 14,30. Il rientro è previsto intorno alle 18,00.

La partenza avverrà dal centro del paese e seguirà un percorso che si dirige inizialmente verso la parte collinare del Comune per poi risalire presso il monumento con il trenino storico dedicato ai cavatori e poi scenderà fino al porto vecchio.

Dopo aver costeggiato il corso del fiume Po si risalirà quindi attraversando i resti del paese storico ormai scomparso denominato “Coniolo Rotto” per poi tornare a Coniolo Bricco fino al famosissimo Belvedere dell’amore e quindi proseguire fino al Palazzo Municipale dove per tutte le signore presenti ci sarà un omaggio floreale ed il meritato ristoro gastronomico per tutti i partecipanti.

Quota partecipazione: €. 15 cad.

La prenotazione è obbligatoria

Si consigliano: Calzature da trekking – riserva d’acqua – abbigliamento comodo ma adeguato alla stagione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese