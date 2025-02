A Collegno Nidi gratuiti alla sera per sostenere le famiglie che non hanno nonni o babysitter

COLLEGNO – Venerdì 14 febbraio i Nidi comunali di Collegno apriranno gratuitamente la sera per permettere alle famiglie con bambine e bambini di età 18-36 mesi di poter usufruire di una serata per sé o per la coppia aiutati da educatrici altamente qualificate in un’ambiente accogliente e sicuro. È il primo Comune in Piemonte che offre un servizio simile.

“Un’iniziativa che nasce da una richiesta molto pratica raccontata dalle famiglie che incontro: aiutare in maniera concreta i genitori che non hanno il supporto di nonni o non possono permettersi una babysitter – spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. È un problema del nostro tempo: i ritmi serrati al lavoro, nonni che ancora non sono andati in pensione, coppie che si sono trasferite qui senza un appoggio familiare vicino, e bilanci che spesso non permettono il lusso di spendere del denaro per passare del tempo per sé”.

Oggi le famiglie vivono un crescendo di impegni e tensioni tra lavoro e cura dei bambini, tanto da faticare o tralasciare completamente la ricerca di uno spazio riservato per sostenere e nutrire la propria coppia affettiva e il proprio benessere come individuo. Gli appuntamenti di apertura serale programmati sono quattro, distribuiti durante le quattro stagioni: venerdì 14 febbraio (San Valentino), venerdì 9 maggio (a ridosso della Festa della Mamma), venerdì 18 luglio (estate) e venerdì 10 dicembre (a ridosso delle festività natalizie). L’orario sarà dalle 19 alle 22.30, con un programma che vedrà una festa a base di pizza e gelato, con giochi e attività per i bambini a seguire.

“E’ bene sottolineare tuttavia che l’idea non è di parcheggiare al Nido il proprio figlio ma di offrire un servizio di alta qualità in un luogo sicuro e accogliente come lo sono i nostri Nidi Comunali – continua Cavallone -. Sia gli orari che lo svolgimento delle serate sono stati concordati tra delle educatrici qualificate, la coordinatrice pedagogica dei nidi e l’ufficio Infanzia della Città”.

Il servizio verrà svolto concretamente dalla Cooperativa Aldia, che già gestisce il servizio di post nido comunale ed è presente in tutte le strutture comunali già nelle ultime ore del pomeriggio. Le serate coinvolgeranno i bambini di tutti e tre i Nidi comunali cittadini: Arcobaleno, Salvo D’Acquisto e Mario Tortello. Prima dell’avvio le famiglie avranno la possibilità di approfondire la conoscenza delle educatrici in un pomeriggio-laboratorio ad hoc. In modo da favorire il più possibile l’organizzazione dei genitori, verranno accolti anche fratelli e sorelle più grandi con attività specifiche pensate apposta per loro.

Alla prima serata, venerdì 14 febbraio, hanno aderito 30 famiglie più 16 fratelli e sorelle di età 3-11 anni, ma si stanno ancora arrivando ulteriori richieste da parte delle famiglie.

