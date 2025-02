Operaio ferito in un cantiere di Collegno, indagato l’impresario

TORINO – Per l’operaio trasportato all’ospedale di Rivoli dopo un incidente in un cantiere edile di Collegno c’è un indagato: si tratta dell’impresario della ditta di demolizioni, che in seguito al grave infortunio sul lavoro aveva trasportato il suo operaio in ospedale, non abbandonandolo lì, come si è saputo in un primo momento.

Il giovane peruviano di 22 anni, stava lavorando al secondo giorno in nero quando il soffitto di un’abitazione è crollato, causando il suo grave infortunio. Mentre il titolare dell’impresa ha riportato solo lividi, il giovane ha subito un trauma cranio-facciale, danni alla colonna vertebrale e un polmone perforato. Doveva ancora portare i documenti per la registrazione del contratto.

Il fascicolo parla di lesioni colpose gravissime. Nonostante la condizione di irregolarità, i sindacati del settore hanno sottolineato che in caso di incidenti sul lavoro, anche i lavoratori irregolari possono essere coperti dall’INAIL, aprendo a possibili sviluppi positivi per il giovane, tra cui la possibilità di un’assunzione retroattiva.

