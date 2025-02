Amazon Women in Innovation: sette borse di studio per le studentesse STEM

TORINO – Amazon apre le candidature per la settima edizione di “Amazon Women in Innovation”, il programma che sostiene le giovani donne impegnate negli studi universitari in ambito STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). L’iniziativa prevede l’assegnazione di borse di studio del valore di 6.000 euro all’anno per tre anni a sette studentesse di altrettanti atenei italiani, accompagnate da un percorso di mentorship personalizzato con una manager Amazon.

Anche per il 2025 il Politecnico di Torino è tra le università coinvolte. Le studentesse immatricolate per la prima volta nell’anno accademico 2024/2025 ai corsi di Ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni potranno candidarsi fino al 7 marzo 2025, a patto di aver conseguito almeno 20 CFU con una media non inferiore a 24/30.

Un’opportunità per colmare il divario di genere nelle STEM

Dal 2018, il programma ha sostenuto 26 studentesse in tutta Italia e, oltre al Politecnico di Torino, coinvolge altre sei università:

Università degli Studi di Cagliari

Università di Catania

Politecnico di Milano

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Università degli Studi di Palermo

“Il Politecnico è lieto di aderire a un’iniziativa che valorizza le studentesse STEM e promuove le pari opportunità nel nostro settore”, ha dichiarato Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino. “Questa collaborazione con Amazon rappresenta un’importante occasione per supportare chi sceglie un percorso tecnico-scientifico”.

Anche Rita Malavasi, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Amazon.it, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Vogliamo rendere le competenze STEM più accessibili alle giovani donne, contribuendo a ridurre il divario di genere in settori dove la partecipazione femminile è ancora limitata. Sostenere l’istruzione in questi campi è fondamentale per lo sviluppo del Paese”.

Amazon e l’impegno per l’educazione STEM

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio con cui Amazon punta a formare 200.000 studenti e studentesse in ambito STEM entro il 2026. Questo impegno coinvolge scuole secondarie, università e percorsi post-diploma, con l’obiettivo di rendere la formazione tecnico-scientifica sempre più inclusiva e accessibile.

Per maggiori informazioni e per presentare la candidatura: Amazon Women in Innovation.

