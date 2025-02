A Torino per San Valentino il cabaret Queer di The Nerve

TORINO – Torino si prepara a un nuovo appuntamento con The Nerve, il cabaret queer più amato della città, che torna in scena giovedì 13 febbraio alle ore 20:30 presso OFF TOPIC. Uno spettacolo caleidoscopico, capace di mescolare generi e arti diverse, dal drag alla danza, passando per la stand-up comedy, il circo e il burlesque.

L’evento del mese dell’amore sarà arricchito da un parterre di ospiti d’eccezione, tra cui la podcaster Manuela Meloni, e lə artistə drag Panthera Virus, Lina Galore e Heychardonnay.

The Nerve non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza culturale che da oltre un anno dà voce e spazio a artistə poliedricə, diventando punto di riferimento per l’intrattenimento consapevole e di rottura a Torino. Ogni serata si trasforma in un invito a esprimersi senza timori, affrontando anche i temi più scomodi con ironia e intelligenza.

Grazie alla sua natura inclusiva e alla capacità di creare un “safer space” per il pubblico e lə performer, The Nerve ha attirato l’attenzione di artistə da tutta Italia, consolidando il proprio ruolo come palcoscenico privilegiato per talenti emergenti e affermati.

Gli ospiti del 13 febbraio

In questa nuova edizione, il cast fisso dello show si arricchisce di nuovi protagonisti, ciascuno con uno stile unico e inconfondibile:

Manuela Meloni, autrice e voce del podcast di successo Mitologia Gettata, trasporta il pubblico nel mondo dei miti classici, riletti in chiave contemporanea con tagliente ironia. I personaggi della cultura antica assumono nuove sembianze: Achille diventa un “gym-bro”, i re si trasformano in sindaci e Atena diventa la “presidentessa del club delle fighe di legno”.

Panthera Virus, concorrente della seconda stagione di Drag Race Italia, è una bambola dark che attinge a estetiche fetish e gotiche, trasformando il proprio drag in uno strumento di protesta contro i tabù. Icona del brand Porn Couture, è capace di emozionare e provocare, esplorando con le sue performance il trauma e l’erotismo.

Lina Galore, vincitrice del titolo di Next Drag Superstar d’Italia, è celebre per il suo sarcasmo e la sua consapevolezza politica. Le sue performance sono pungenti commenti sociali, capaci di sensibilizzare il pubblico su temi legati alla comunità LGBTQIA+ e oltre.

Heychardonnay, giovane promessa della scena drag torinese, si propone di rompere gli stereotipi legati alla figura della drag queen. Il 13 febbraio presenterà in anteprima il suo primo singolo, STAAAR, un brano che lei stessa definisce “una caramellina hyperpop e self-empowering”.

Un punto di riferimento per la cultura queer torinese

The Nerve non è solo un’occasione per assistere a performance di grande qualità, ma anche un luogo di incontro e condivisione per una comunità eterogenea. Ogni appuntamento contribuisce a diffondere un messaggio di accettazione e celebrazione della diversità, in una città come Torino, sempre più aperta a nuove forme di espressione artistica e culturale.

