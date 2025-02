Pesanti insulti razzisti contro Kean dopo la sconfitta con l’Inter e l’attaccante denuncia

MILANO – Pesanti insulti razzisti sono stati inviati sulla pagina instagram di Moise Kean dopo la sconfitta di ieri sera nella partita con l’Inter. Alcuni tifosi dell’INter hanno pensato di sfogare in modo becero la frustrazione per la sconfitta di pochi giorni prima vendicandosi in modo indegno della doppietta realizzata dall’attaccante vercellese.

“Godo scimmia ne..a”, “Che fai stasera non balli scimmia”, “Ma stasera non hai fatto la tua mossa da femminuccia, vai a casa scimmiun”, Fai ca..re fai non hai fatto un ca..o oggi scimmia del ca..o”, “Scimmia del ca..o fai vedere i muscoli”, “Non ci sono ne..i italiani”, “Scimmia di me..a ora non parli più cog..one”. Sono solo alcuni dei messaggi che hanno raggiunto l’attaccante e che lui ha deciso di non lasciar passare.

Kean ha pubblicato gli screenshot dei messaggi ricevuti lasciando nome e cognome degli autori ed ha provocatoriamente cambiato la sua foto profilo con quella di una scimmia. Immediatamente al suo fianco si è schierata la Fiorentina, che sui suoi profili social ha scritto: “La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti”

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese