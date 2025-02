Milano batte Bologna e va in semifinale di Coppa Italia di basket

TORINO – Milano supera Bologna 99-71 nella seconda partita delle Final Eight di Coppa Italia di basket e affronterà Brescia in semifinale, che ha avuto la meglio su Derthona.

Le bombe di Pajola e Shields aprono la contesa, Cordinier prova ad incanalarla verso i binari felsinei, ma l’appoggio di Bolmaro e la seconda tripla di Shields pareggiano i conti sul 9-9; la Virtus Segafredo prosegue con le sue penetrazioni vincenti e grazie a Belinelli si porta sul +3, tuttavia Tonut straccia la retina dai 6.75 metri e Dimitrijevic completa la rimonta con il tocco che vale il 12-14. Il parziale meneghino prosegue con il macedone abile a connettere da dietro l’arco, portando Milano a due possessi di vantaggio, Bologna si fa trascinare dalla coppia Belinelli-Polonara, ci pensa però Bolmaro a mettere il sigillo del 18-20 sulla sirena di fine primo quarto.

Il secondo periodo vede il botta e risposta tra le coppie Bolmaro-Dimitrijevic e Shengelia-Polonara con la distanza tra le parti che rimane invariata, finché la tripla di un ispirato Dimitrijevic e i liberi di LeDay non portano l’Olimpia Milano sul 22-29; la bomba di Belinelli sembra rimettere Bologna in corsa, ma i meneghini scrivono un break di 0-7 con Flaccadori, LeDay e Mannion volando sul 25-36. La squadra di coach Messina trova il massimo vantaggio sul +12 grazie alla bomba targata Shields, i bianconeri tentano di ricucire lo strappo con le scorribande di Pajola, tuttavia l’asse Mirotic-Shields è inarrestabile, i loro canestri portano il punteggio sul 29-43 e spingono coach Ivanovic al time-out; la pausa serve a Cordinier per segnare il jumper del -12, Mirotic e Bolmaro ristabiliscono prontamente le gerarchie, Tucker con un appoggio in contropiede manda le squadre all’intervallo sul 33-47.

Il break virtussino con Hackett, Polonara e Holiday dà una piccola speranza ai felsinei, costretti però a capitolare davanti alle azioni personali di Shields; a riprendere la situazione in mano per la Virtus Segafredo è Shengelia, le sue giocate vengono annullate prontamente da Milano che con Shields e LeDay costruisce un parziale di 2-10 e vola sul 45-63, forzando coach Ivanovic al time-out. La pausa sortisce l’effetto sperato, perché arrivano in rapida successione l’appoggio di Diouf e una tripla firmata da Tucker, tuttavia Milano non si scompone e va a referto dai 6.75 metri con Flaccadori; nel finale, al tocco morbido di Diouf risponde Dimitrijevic con il fadeaway del 53-71 alla mezz’ora.

A risultato acquisito, Milano abbassa leggermente il ritmo riuscendo ugualmente a controbattere gli assoli di Diouf con le giocate di Ricci, Bolmaro e Gillespie; il tandem Shengelia-Hackett tenta un’insperata rimonta, subito spenta dalla tripla di Ricci e dalle incursioni delle schegge impazzite Mannion-Dimitrijevic (72-86). Nel finale, c’è spazio ancora per un paio di canestri firmati da Cordinier e Diouf, ma è la tripla di Ricci a chiudere i giochi sul 77-91.

I protagonisti della gara per l’EA7 Emporio Armani Milano sono stati Shields (19 punti), LeDay (16 punti e 7 rimbalzi) e Dimitrijevic (14 punti); in doppia cifra per la Virtus Segafredo Bologna sono andati Diouf (20 punti), Shengelia (14 punti e 8 rimbalzi) e Belinelli (10 punti).

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese