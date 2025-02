Brescia batte Derthona 86-79, la Germani è la prima semifinalista di Coppa Italia

TORINO – Si chiude con la vittoria della Germani Brescia sulla Bertram Derthona la partita inaugurale delle Final Eight di Coppa Italia di basket. Brescia vola in semifinale.

Parte fortissimo Derthona con Candi che ispira un parziale di 2-11 a cui partecipano Vital e Weems, costringendo subito coach Poeta a chiamare il time-out; poi Brescia dimezza lo svantaggio sull’asse Della Valle-Ivanovic e nonostante la bomba di Candi, il playmaker montenegrino riesce a innescare Burnell per il più facile dei layup (12-16). La schiacciata di Bilan vale il -2 lombardo, poi Kuhse e Della Valle si danno battaglia dai 6.75 metri, ma il numero 8 bresciano è inarrestabile e apre al parziale che chiude sul 24-21 il primo quarto.

I bianconeri faticano a costruire situazioni di vantaggio, così finiscono vittime della nuova fiammata targata Germani: le triple di Ivanovic e Rivers con l’appoggio di Ndour registrano il massimo vantaggio bresciano e forzano coach De Raffaele al time-out (33-23); il parziale di Brescia prosegue (13-2) grazie al tandem Rivers-Burnell, a Tortona servono le giocate rapide di Vital e un jumper dalla media di Biligha per rendere meno pesante il passivo (39-28). Una disattenzione difensiva porta Biligha a realizzare una schiacciata in totale solitudine, sul versante opposto lo imita Mobio, ma l’ultima parola spetta a Baldasso con la tripla sulla sirena del 42-33 con cui si va all’intervallo.

Le squadre alzano vertiginosamente i giri del motore nel secondo tempo con Vital e Della Valle infallibili da dietro l’arco, poi la Bertram Derthona prende in mano le redini del gioco e infligge un parziale di 2-8 con i nomi di Weems, Candi e Gorham ricucendo lo strappo con la rivale (49-44); la Germani riparte dalla coppia Della Valle-Ivanovic per riportarsi a tre possessi pieni di vantaggio, tuttavia uno scatenato Candi segna e serve Gorham per il -5 bianconero, Burnell dai 6.75 metri mette il punteggio sul 56-49. Tortona preme sull’acceleratore e con i colpi di Weems, Gorham e Kuhse si porta a -2, Brescia prova a rispondere agli attacchi con l’incursione di Dowe, ma il numero 2 piemontese appoggia sulla sirena il canestro del 62-60.

Nel quarto tempo Derthona ribalta la partita con un break firmato da Weems e Baldasso, successivamente Ivanovic prova a rimettere in gioco Brescia, ma è ancora il playmaker torinese a stracciare la retina da dietro l’arco regalando due possessi di vantaggio a Tortona (64-68); l’asse balcanico formato da Bilan e Ivanovic aiuta la Germani a pareggiare i conti, Vital però spegne subito l’entusiasmo convertendo un gioco da tre punti e subito dopo ci pensa Gorham ad annullare l’appoggio di Bilan (70-73). I lombardi ritrovano la parità con Burnell, la gara si sposta in lunetta dove Kuhse e Ndour sono infallibili, il vantaggio della Bertram Derthona con Gorham svanisce a causa della combo di triple realizzate da Burnell e Ivanovic (81-77); la stoppata del numero 10 bresciano su Gorham si rivela decisiva per chiudere la partita, nei secondi finali Cournooh e Vital segnano in campo aperto per le rispettive squadre. Finisce 86-79.

I protagonisti per la Germani Brescia sono stati Della Valle, Ivanovic (entrambi a quota 20 punti) e Burnell (17 punti e 5 rimbalzi); per la Bertram Derthona Tortona si sono distinti Vital (17 punti), Candi (13 punti) e Gorham (12 punti e 6 rimbalzi).

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese