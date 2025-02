Moretta, incidente sul lavoro al pastificio Rana: operaio di 55 anni in codice rosso

CUNEO – È stato trasportato all’ospedale Santa Croce di Cuneo, in codice rosso, l’operaio di 55 anni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro al pastificio Giovanni Rana di Moretta, in provincia di Cuneo.

Secondo quanto si apprende, il tecnico sarebbe stato schiacciato da un macchinario. Le cause sono in fase di accertamento; l’incidente è avvenuto questa mattina.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri per i rilievi del caso e gli ispettori dello Spresal.

Notizia in aggiornamento

