Torino, furto con scasso a un negozio di Skateboard in via Carlo Alberto

TORINO – Nella notte tra il 10 e l’11 febbraio c’è stato un furto con scasso alla vetrina del negozio Street Style.

L’attività, sita in via Carlo Alberto, è un punto di riferimento per gli appassionati di skateboard della città.

I ladri hanno probabilmente usato un tubo di ferro per rompere la vetrina e introdursi all’interno. Hanno portato via diversi articoli in esposizione, un computer e il registratore di cassa.

Non si tratta, purtroppo, della prima volta. Grazie ad alcune telecamere della zona, si è riuscito a individuare il volto scoperto degli artefici.

Ora le forze dell’ordine stanno passando al vaglio i filmati per identificare i ladri.

