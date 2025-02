“Con Mollica o Senza”, il debutto del salumiere di Tik Tok a Torino

TORINO – Per chi si è imbattuto nella coda lunga – dicono – oltre un centinaio di metri in via Rattazzi a Torino, dal primo pomeriggio di oggi, e si è chiesto, cosa vendono di così buono? La risposta è panini e la frase prima di ogni ordine è sempre la stessa: “Con mollica o senza?” Una domanda che è diventato un motto virale sui social e poi un marchio, affisso sulle insegne di vari negozi in Italia, a Napoli, Roma e Milano e ora anche a Torino.

Donato De Caprio, salumiere star dei social con più di 4 milioni di follower, insieme al suo socio Steven Basalari, imprenditore e influencer, hanno aperto la salumeria “Con mollica o senza?” oggi e la coda è segno della loro popolarità sui social.

Giovani ma anche meno giovani, genitori che accompagnano figli e single attempati, tutti in fila per il panino di De Caprio che non disdegna qualche battuta e qualche selfie con i suoi clienti-fan.

A chiedere a De Caprio “Con mollica o senza?” lui risponde sicuro: senza, perché così ci sta più ripieno.

