35enne trovato morto in casa a Chivasso: da accertare le cause del decesso

CHIVASSO – Dramma nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 febbraio 2025, in un appartamento di via Italia, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 35 anni.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 16 dai genitori del giovane, preoccupati perché da questa mattina non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Dopo numerosi tentativi falliti, hanno deciso di rivolgersi al 112.

Il 35enne si trovava in un alloggio riconducibile a una struttura ricettiva della zona, solitamente destinata ad affitti brevi. Quando i sanitari del 118 sono entrati nell’abitazione, hanno fatto la tragica scoperta. Il medico presente non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Chivasso, ai quali è stato affidato il compito di chiarire le circostanze della morte. Secondo le prime ipotesi, il decesso potrebbe risalire alla notte precedente. Saranno gli accertamenti del medico legale a fornire ulteriori dettagli sulle cause della tragedia.

