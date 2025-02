Guasto tecnico sulla Torino-Milano all’altezza di Novara: treni ripartiti dopo 4 ore di stop

TORINO – Guasto tecnico sulla linea Torino-Milano intorno alle 11,30 di oggi, 14 febbraio. Secondo Trenitalia all’altezza di Novara un treno che viaggiava in direzione Milano ha subito un guasto e per questo motivo altri convogli sono stati costretti a fare retromarcia.

Alle 15,30 Trenitalia ha fatto sapere:

sulla linea AV Torino – Milano la circolazione ferroviaria in direzione Milano, precedentemente rallentata in prossimità di Novara per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni, è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità dell’infrastruttura.

I treni in viaggio hanno registrato rallentamenti fino a 45 minuti, ad eccezione dei due convogli rimasti fermi sul guasto che hanno maturato fino a 100 minuti di ritardo.