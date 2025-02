Abiti contraffatti: a Torino Barriera di Milano un commerciante denunciato per ricettazione e vendita di prodotti falsi

TORINO – 180 capi di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati nei giorni scorsi a Torino, nell’ambito di un’operazione della polizia in zona Barriera di Milano. Un uomo è stato denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione, proprio perchè metteva in commercio abiti che imitavano illegalmente quelli dei grandi marchi.

