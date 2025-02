Basket, Final Eight di Torino: Trentino batte Trieste 82-79 e affronterà Milano in finale

TORINO – Dolomiti Trentino è la seconda squadra finalista del torneo Final Eight di Torino, dopo aver battuto oggi (15 febbraio) la pallacanestro Trieste 82-79. Il primo quarto inizia con un vantaggio di 10 punti per Trentino (23-13); secondo quarto in equilibrio, anche se Trentino rimane davanti 38-33, per poi pareggiare tutto nel terzo quarto. Ultimo quarto combattuto con botta e risposta a canestro: Trentino però segna una canestro in più sul totale e tanto gli basta per vincere 82-79.

Mvp della partita Quinn Ellis con 11 punti. 10 rimbalzi e 8 assist.

La finale di domani (16 febbraio) alle 17,15 sarà Trentino-Milano, che ha vinto contro Brescia.

