Rivarolo, minaccia di lanciarsi dal palazzo, i Carabinieri lo salvano

RIVAROLO CANAVESE – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, sono intervenuti per soccorrere un uomo di circa trent’anni che, a causa di difficoltà familiari, aveva raggiunto il tetto di un edificio di nove piani situato nei pressi della stazione ferroviaria, manifestando l’intenzione di gettarsi nel vuoto.

Gli agenti, dopo essere riusciti a stabilire un contatto telefonico con lui, hanno condotto un delicato dialogo che si è protratto per quasi un’ora. In un primo momento, lo hanno persuaso a consentire loro di salire sul tetto, dopodiché il comandante della stazione ha proseguito la trattativa di persona, cercando di farlo desistere dal gesto.

L’intervento si è concluso positivamente poco dopo le 23:30, quando l’uomo è stato messo in sicurezza e affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

