Chiara Ferragni in giro per Torino con madre e sorella, gusta brioche quadrata e tramezzini

TORINO – Una giornata tutta torinese per l’imprenditrice Chiara Ferragni.

L’influencer è stata avvista per il centro di Torino in compagnia della Marina Di Guardo e della sorella Valentina. La stessa Ferragni non ha mancato di postare sui suoi canali social video e foto della giornata.

In un video su Tik Tok si vede l’imprenditrice gustare la famosa brioche quadrata ripiena di crema alla vaniglia, diventata ormai famosa creazione della Farmacia Del Cambio, famoso e frequentatissimo locale in piazza Carignano a Torino.

Mentre su Instagram si vede immortalato un tramezzino Del Cambio. Anche questo consumato nel noto locale nel centro del capoluogo piemontese, sotto gli sguardi dei curiosi. E poi l’immancabile foto in piazza San Carlo, il salotto della città.

