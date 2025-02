Sgomberato il centro sociale anarchico Prinz Eugen a Torino: un’era che si chiude

TORINO – Questa mattina, in una operazione coordinata dalla polizia di Stato, il noto centro sociale anarchico Prinz Eugen di Torino è stato sgomberato. Situato in via Principe Eugenio, l’edificio era occupato dal 1993 e rappresentava un’importante realtà per la comunità anarchica torinese. Quando le forze dell’ordine hanno fatto il loro ingresso, tuttavia, non è stata trovata alcuna presenza all’interno dell’edificio.

L’operazione ha visto la partecipazione anche della Digos, il servizio di polizia specializzato nella prevenzione e nel contrasto ai reati politici e di terrorismo. Sebbene il Prinz Eugen fosse un simbolo di resistenza e di attività sociale per tre decenni, il suo sgombero avviene in un clima di crescente tensione sulle occupazioni abusive in città.

Il Prinz Eugen, accanto all’ex Buon Pastore, ha rappresentato un crocevia di iniziative culturali, sociali e politiche, attirando nel corso degli anni numerosi attivisti e simpatizzanti. La chiusura di questo spazio segna la fine di un’epoca per molti, mentre il futuro dell’immobile rimane incerto. I residenti e i sostenitori del centro sociale si interrogano ora sulle conseguenze di questa azione e su come gli spazi di aggregazione e di attivismo saranno gestiti in futuro.

