Torna a Torino Just The Woman I Am: la Giornata Internazionale della Donna con un evento che unisce sport, prevenzione e ricerca contro il cancro

TORINO – Just The Woman I Am è l’evento che dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. JTWIA si svolge nella prima settimana di marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna. Si può scegliere di partecipare alla corsa-camminata in modalità Virtual o in Presenza, come Singolo o in Gruppo. Appuntamento con la prossima edizione di JTWIA: Domenica 9 marzo 2025 partenza dal Parco del Valentino e arrivo in Piazza Castello.

JTWIA non è solo una 5 chilometri da correre e camminare insieme, è anche un Villaggio della Prevenzione e della Salute che durante i tre giorni dell’evento offre ai cittadini visite di prevenzione gratuite, consulti, convegni e webinar divulgativi. È uno spazio fisico e digitale di promozione gratuita per le associazioni no profit, è un’occasione di incontro, di dialogo e di festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, i cittadini e le scuole.

SAVE THE DATE – venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo 2025 il Villaggio della Prevenzione e della Salute sarà protagonista nelle centralissime piazza Castello e piazzetta Reale a Torino.

Gli stand delle associazioni e dei supporter di JTWIA 2025 animeranno il cuore di Torino e gli storici palazzo Madama e palazzo Reale.

Tutt* possono partecipare alla corsa-camminata di 5 chilometri, dagli Under18 agli Over60, come singoli o in gruppo. L’ultima edizione ha superato tutti i record: sono stati oltre 28mila gli iscritti nel 2024, un numero mai raggiunto prima da uno degli eventi più amati e condivisi della città di Torino.

Con i fondi raccolti Just The Woman I Am ha supportato: borse di ricerca sul cancro annuali, assegnate ai ricercatori in base al merito; due premi di ricerca, rispettivamente ai Dipartimenti di Oncologia (Unito) e di Informatica e Automatica (Polito) per l’analisi di big data genomici in oncologia, con particolare attenzione ai tumori femminili; il ciclo di convegni scientifici internazionali “Unito Polito Cancer Series”, aperti ai ricercatori di tutta Italia ma anche altri convegni, incontri, seminari e webinar divulgativi aperti alla cittadinanza e dedicati alla Prevenzione, alla Salute e ai corretti stili di vita, realizzati in collaborazione con importanti enti, atenei e associazioni come LILT, WALCE, Politecnico e Università di Torino e tanti altri.

