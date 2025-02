Cambiamenti climatici e salute infantile: un legame preoccupante

TORINO – I cambiamenti climatici, alimentati dalle attività antropiche, non solo alterano gli ecosistemi, ma hanno anche un impatto diretto sulla salute umana, specialmente nei più giovani. La ricerca condotta dal team dell’Epidemiologia della Città della Salute e dell’Università di Torino, pubblicata sulla rivista scientifica *Environment International*, ha messo in luce come eventi estremi come ondate di calore e siccità possano aumentare il rischio di problemi respiratori nei neonati.

Lo studio, parte del progetto NINFEA, ha coinvolto circa 6000 bambini e ha rivelato un aumento significativo di episodi di fischi e sibili al torace associati all’esposizione a condizioni climatiche avverse durante il primo anno di vita. Questo fenomeno, considerato un indicatore di salute respiratoria compromessa, sottolinea l’importanza di affrontare le conseguenze a lungo termine del cambiamento climatico, che si manifestano già nelle fasi più precoci dello sviluppo.

La prima autrice dello studio, Silvia Maritano, ha dichiarato: “I risultati di questo studio evidenziano l’importanza di considerare le conseguenze del cambiamento climatico come potenziali determinanti di patologie croniche in ottica longitudinale”.

Le evidenze raccolte indicano una necessità urgente di politiche di mitigazione e adattamento, non solo per proteggere i bambini di oggi, ma anche per garantire un futuro più sano alle generazioni a venire.

