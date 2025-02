Uomo di 44 anni muore investito in frazione Sessant ad Asti

ASTI – La vittima dell’investimento mortale di questo pomeriggio è Moni Ilir, 44 anni, travolto da un auto vicino al distributore di benzina sulla strada per Serravalle, in frazione Sessant ad Asti.

Sul posto è giunto il soccorso sanitario del 118 che ha trasportato il 44enne in codice rosso in ospedale, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ora tocca alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’incidente.

