Un 57enne torinese colpito da malore fatale durante una lezione di spinning a Genova

GENOVA – Una normale giornata di allenamento si è trasformata in una tragedia in una palestra di Genova, dove un uomo di 57 anni, originario di Torino, è morto mentre partecipava a una lezione di spinning. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, quando, per cause ancora ignote, l’uomo si è accasciato a terra durante l’attività fisica ad alta intensità.

Le persone presenti nella sala hanno immediatamente cercato di prestare soccorso, allertando i servizi di emergenza. Gli operatori sanitari, giunti rapidamente sul posto, hanno continuato le manovre di rianimazione per quasi un’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Le autorità competenti stanno indagando per comprendere le circostanze che hanno portato al malore fatale.

