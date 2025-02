Chiuso un tratto della statale 33 del Sempione per mezzo pesante in avaria a Trasquera (VCO)

TRASQUERA – A causa di un mezzo pesante in avaria all’interno di galleria ‘Balmalonesca’, la strada statale 33 “del Sempione” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del km 140, nell’ambito del territorio comunale di Trasquera (VCO).

Il personale Anas, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e il soccorso meccanico sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Aggiornamento ore 14:30: Riaperta al traffico la statale 33 “del Sempione” a Trasquera (VCO)

Immagine di repertorio

