Incendio doloso a Poirino: distrutti tre camion e danneggiata un’abitazione

POIRINO – Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2025, un incendio ha devastato un rustico situato in via Tetto Nuovo, nella zona di Marocchi a Poirino. L’episodio, che ha coinvolto tre camion parcheggiati sotto una tettoia, ha causato danni ingenti non solo ai veicoli, completamente distrutti, ma anche all’abitazione del proprietario, che ha subito gravi conseguenze.

Le operazioni di spegnimento, complesse e lunghe, hanno visto mobilitati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Chieri, Carmagnola, Santena, Torino Lingotto e Torino Centrale, i quali sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le indagini avviate dai carabinieri della compagnia di Chieri hanno subito preso una direzione chiara: gli inquirenti non hanno dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire la dinamica degli eventi e di identificare i responsabili di questo atto vandalico.

