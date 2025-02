E’ morto Padre Mario Loi, per tutti il Padre Rambo della Barriera di Torino

E’ morto Padre Mario Loi meglio conosciuto con il soprannome di Padre Rambo.

Da giovane era stato un campione sportivo e alla Falchera ha portato la sua esperienza di lottatore oltre che quella della sua missione di sacerdote. Parroco alla parrocchia di Nostra Signora della Pace e animatore e allenatore di decine di sportivi dell’associazione Speranza Azzurra 2000 in in via degli Abeti.

Amatissimo dai fedeli giovani si era anche impegnato nella lotta allo spaccio e alla microcriminalità nelle aree meno fortunate di Torino e della Barriera.

La storia di Padre Rambo nel libro L’Altra Storia Vent’anni dopo: Falchera Nuova

Verso la metà del 1995 padre Mario Loi, detto padre Rambo, fa il suo esordio alla Falchera, alla Falchera Nuova. Fu visto infatti per la prima volta schivo e seduto in disparte in una riunione del Distretto Scolastico, presieduto da Sergio Nicola, in un locale del Centro d’Incontro. Alto, grosso e atletico è stato un campione sportivo e alla Falchera ha portato la sua esperienza di lottatore. Proviene dalla parrocchia Maria Regina della Pace di Torino. Ha le sue origini dalla Polisportiva Pax 1987. A poco a poco è riuscito ad occupare, con l’aiuto delle istituzioni e dei privati, tutti i locali dismessi dell’ex scuola elementare “Pablo Neruda”, realizzando molte attività socio- culturali e partecipando ad alcune manifestazioni del “Maggio Falcherese”. Attualmente ospita extracomunitari, ex carcerati, in cerca di lavoro e di una dimora fissa. La sua associazione alla fine degli anni novanta prende il nome di “Speranza Azzurra 2000”

