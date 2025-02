Stellantis chiude il 2024 con risultati in calo, ma guarda al futuro con ottimismo

TORINO – Stellantis ha chiuso il 2024 con ricavi netti di 156,9 miliardi di euro, segnando un calo del 17% rispetto all’anno precedente. Le consegne consolidate sono diminuite del 12%, un risultato attribuibile a “gap temporanei nella gamma prodotti e azioni di riduzione delle scorte ormai completate”. L’utile netto ha registrato una flessione drammatica, attestandosi a 5,5 miliardi di euro, in calo del 70%, mentre l’utile operativo rettificato si è ridotto del 64%, con un margine AOI del 5,5%.

Il flusso di cassa industriale ha evidenziato una situazione negativa, con un deficit di 6 miliardi di euro, che riflette il calo dell’utile e l’impatto temporaneo del capitale circolante. Tuttavia, Stellantis ha già intrapreso azioni decisive per affrontare le sfide, completando la gestione delle scorte e concentrandosi sui lanci di prodotto essenziali.

Nonostante il 2024 sia stato un anno di forti contrasti, il presidente John Elkann ha sottolineato che l’azienda ha raggiunto traguardi strategici significativi, come il lancio di nuove piattaforme e modelli multi-energy. Stellantis ha avviato la produzione di batterie per veicoli elettrici grazie a joint venture e ha stabilito una partnership con Leapmotor International. Elkann ha espresso fiducia nel talento e nella dedizione delle persone di Stellantis, ribadendo l’impegno dell’azienda nel guadagnare quote di mercato e migliorare le performance finanziarie.

Guardando al futuro, Stellantis prevede un 2025 positivo, con stime di crescita dei ricavi netti e un margine di reddito operativo a una cifra. La società sta preparando il terreno per un passaggio generazionale del portafoglio prodotti, con l’arrivo di nuovi modelli costruiti sulle piattaforme STLA. Inoltre, l’azienda ha annunciato un dividendo proposto di 0,68 euro per azione, in attesa di approvazione da parte degli azionisti.

