Comau Distribuisce Premio ai Dipendenti: Aumento del 15% per il 2025

TORINO – Comau distribuirà un premio medio di 2.900 euro ai suoi 800 dipendenti in Italia, con un incremento del 15% rispetto allo scorso anno, come riconoscimento per i risultati positivi del 2024. Il premio sarà erogato ad aprile e riflette l’impegno del personale nell’azienda.

Comau, con sede a Torino, è una leader globale nell’automazione industriale e nella robotica avanzata, con una rete internazionale di centri di innovazione e stabilimenti. Recentemente ceduta da Stellantis al fondo One Equity Partners, Stellantis rimane azionista di minoranza.

