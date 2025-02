Il 4 marzo la Mole sarà illuminata di viola contro il papilloma virus

TORINO – Il 4 marzo la Mole di Torino sarà colorata di viola per la sensibilizzazione sul tema del tumore ovarico, in occasione dell’International HPV awareness day.

Lo ha deciso la Regione Piemonte nei giorni scorsi, su suggerimento delle associazioni provinciali LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) e le Associazioni ACTO (Alleanza Contro il Tumore Ovarico e Cittadinanzattiva).

Il tumore alla cervice – hanno detto le associazioni durante le audizioni in Consiglio regionale – è il primo tumore che si può debellare attraverso una vaccinazione che in Piemonte è gratuita per gli adolescenti dai 12 anni. Questa possibilità potrebbe essere addirittura anticipata perché lo scopo è farla prima di iniziare ad avere rapporti sessuali. Sarebbe bene comunque farla gratuitamente a chiunque la richieda e non l’abbia fatta