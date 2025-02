Sul treno sovraffollato precedenza ai lavoratori o agli studenti? La storia della mattinata di disagi sulla linea Chieri-Rivarolo

CHIERI – Nella mattinata di ieri, 26 febbraio, un capotreno in servizio sulla linea Sfm 1 (Chieri-Rivarolo) ha deciso di far scendere gli studenti dal treno sovraffollato per dare la precedenza ai lavoratori. Diversi giornali riportano la notizia facendo riferimento ad alcune testimonianze dei viaggiatori presenti che hanno assistito alla scena; secondo quanto si apprende tutto ha avuto inizio quando il treno delle 7,20 in partenza da Chieri è stato cancellato; nella corsa successiva infatti, quella delle 7,50, i passeggeri erano troppi e il treno non è riuscito a partire in sicurezza per le troppe persone in piedi.

Il capotreno in servizio così ha deciso di chiedere agli studenti di scendere per dare la priorità ai lavoratori, sostenendo che avrebbero potuto prendere il treno ancora successivo, quello delle 8,20, che tuttavia è stato poi cancellato. Sul posto, viste le proteste dei passeggeri, sono arrivati anche i carabinieri.

