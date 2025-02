Torino, nuove zone rosse: controlli intensificati in piazza Santa Giulia, Bengasi e San Giovanni Bosco

TORINO – A partire dal 1° marzo, Torino introduce tre nuove zone rosse.

Piazza Santa Giulia, piazza Bengasi e l’area vicino all’Ospedale San Giovanni Bosco saranno sottoposte a controlli intensificati fino al 3 aprile.

Le forze dell’ordine potranno allontanare per 48 ore chi risulta pericoloso per l’ordine pubblico, in particolare per reati legati a droga, violenza e furti.

Il sindaco Lo Russo aveva sollecitato queste misure. Nelle prime settimane di controllo, 3689 persone sono state monitorate, con 129 allontanamenti

