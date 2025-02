A Rivoli alcuni genitori potranno assaggiare i pasti serviti ai bambini nella mensa scolastica

RIVOLI – Favorire un rapporto sempre più trasparente e collaborativo tra famiglie, scuola e Comune, rendendo i genitori protagonisti attivi nella verifica e nel miglioramento della qualità dei pasti serviti nelle scuole di Rivoli: è questa la novità che riguarda gli istituti della cittadina in provincia di Torino.

Infatti, i genitori membri della Commissione Mensa potranno effettuare i consueti sopralluoghi nei refettori scolastici e, fino a un massimo di tre volte all’anno, assaggiare gratuitamente i pasti serviti ai bambini e ai ragazzi.

Una possibilità in più per verificare direttamente la qualità e la gradibilità dei pasti, che non comporterà alcun onere aggiuntivo per l’amministrazione comunale. Il costo di questi assaggi, infatti, è stato considerato di impatto minimo e rientra nei normali margini di gestione del servizio di refezione scolastica.

