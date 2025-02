Ci ha lasciati a 77 anni Mimmo Fògola, storico libraio di Torino

TORINO – Lutto nel mondo dell’editoria: è venuto a mancare oggi, dopo una malattia, Mimmo Fògola, 77 anni, storico libraio conosciuto per aver gestito per molti anni la libreria “Dante Alighieri” in piazza Carlo Felice, aperta nel 1911 da Giovanni Battista Fògola.

Dopo una lunga attività iniziata nei primi anni del Novecento, lo storico negozio, una delle più note librerie della città, ha chiuso i battenti nel 2014. Per decenni è stata meta culturale dei torinesi, ritrovo di scrittori, artisti di fama e studiosi d’ogni disciplina di cui ha ospitato dibattiti, mostre, presentazioni. E lo stesso Fogòla non ha mai abbandonato la sua passione per i libri e l’editoria, tanto che aveva continuato a vendere i volumi sulle bancherelle nei mercatini.

Fògola è stata anche una casa editrice fondata nel 1963 da Mario Fogola e nata all’interno della libreria “Dante Alighieri”.

Tra gli autori pubblicati annovera Margherita Agnelli, Luigi Bàccolo, Guido Ceronetti, Giorgio Bàrberi Squarotti, Valentino Brosio, Sergio Ricossa, Stenio Solinas, Anacleto Verrecchia, Piero Buscaroli (che ha diretto la collana La torre d’avorio, in cui sono state pubblicate, fra le altre, opere inedite in Italia di Vintilă Horia, Astolphe de Custine, Henry de Montherlant). Tra i loro clienti c’erano Cesare Pavese, Rita Levi Montalcini, Massimo Salvadori, Primo Levi.

In molti, anche sui social, lo ricordano con affetto. I funerali si svolgeranno sabato 1 marzo alle 10 alla chiesa della Crocetta.

