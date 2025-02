Presentati i nuovi minibus elettrici INDCAR e-B6 GTT: quando cominceranno a circolare

TORINO – Alla presenza del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’assessora alla Mobilità e Chiara Foglietta, l’amministratrice Delegata di GTT Serena Lancione e del CEO di Indcar Gaël Queralt, sono stati presentati – con un breve tour nel centro cittadino – i nuovi minibus elettrici INDCAR e-B6.

La presentazione è stata l’occasione per evidenziare le caratteristiche e le potenzialità della nuova flotta, parte di un progetto di riorganizzazione delle linee STAR. Concepite come un’alternativa efficiente e sostenibile all’uso dell’auto privata, queste linee mirano a rendere gli spostamenti urbani più agevoli e accessibili.

Con una lunghezza di 5,9 metri, una capacità di trasporto fino a 33 passeggeri e un’autonomia superiore ai 200 chilometri, i minibus elettrici INDCAR e-B6 garantiscono flessibilità operativa e un impatto ambientale ridotto.

All’avanguardia anche nelle tecnologie di bordo, il modello destinato a GTT include sistemi innovativi come e-mirrors, telecamere e monitor ad alta definizione per migliorare la sicurezza della guida, oltre al GSR, un sistema per il controllo della velocità e l’avviso di cambio corsia.

I nuovi mezzi sono stati acquistati con fondi del PNRR destinati alla transizione ecologica del trasporto pubblico. La flotta rinnovata porta con sé miglioramenti sostanziali: percorsi più ampi, frequenze incrementate e orari di servizio estesi.

Quando entreranno in servizio e gli orari

I nuovi bus entreranno in servizio nei prossimi giorni: dal 5 marzo sulla linea STAR 1 ed entro fine maggio sulla linea STAR 2, che sarà riattivata con un percorso ottimizzato per integrarsi con ulteriori parcheggi d’interscambio.

Inoltre, il percorso della linea STAR 1 sarà ampliato, raggiungendo il parcheggio Bixio e il Campus Einaudi. La linea STAR 2 collegherà nuovamente i pendolari in arrivo a Porta Susa con il centro e, con il nuovo capolinea al Valentino, si profila come futura arteria di interscambio per il parcheggio del V Padiglione, i cui lavori di ristrutturazione sono in corso.

Si sta inoltre lavorando all’introduzione di una terza linea STAR.

Anche gli orari di servizio sono stati ampliati: la linea STAR 1 sarà attiva dalle 7.00 alle 23.00 (circa 15 minuti di frequenza), e la linea STAR 2 dalle 7.00 alle 21.00 (15-20 minuti di frequenza).

