L’ironico post con cui l’Empoli ha annunciato la vittoria sulla Juve in coppa Italia

TORINO – La storica vittoria con cui l’Empoli ha eliminato la Juventus dalla coppa Italia qualificandosi per la prima volta per le semifinali del trofeo è stata corredata da un simpatico post sui social, che rende benissimo l’idea dell’impresa compiuta.

Sulle pagine della società empolese è apparsa l’immagine di un prato con una scritta (ovviamente in azzurro), fatta malamente a mano: vinto 3-5. Il testo a corredo dell’immagine ironizza sulla gioia che in quel momento ha coinvolto tifosi e società: Vinto 5-3 ai rigori in casa della Juventus!!! Il grafico non sappiamo dove sia, admin neppure.

Erano le 23.09, la partita si era conclusa da pochi istanti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese