Pubblicato l’avviso per la concessione dell’ex CESM di via Cena a Torino

TORINO – La Città di Torino ha indetto un Avviso pubblico per la concessione dell’immobile di proprietà comunale di via Giovanni Cena 5 ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro.

L’unità immobiliare, ubicata nelle Circoscrizione 6, era originariamente sede di una scuola materna, con relativo alloggio custode di pertinenza, successivamente opportunamente ampliato allo scopo di ospitare il C.E.S.M. (Centro Educativo Speciale Municipale), l’immobile è oggi costituito da un edificio ad un piano fuori terra e uno seminterrato ed è circondato da cortile esterno. Negli ultimi anni è stato duramente razziato, subendo furti di arredi e materiale elettrico.

Le superfici dei locali corrispondono all’incirca a mille metri quadrati per livello mentre l’area esterna misura circa 2900 metri quadrati.

Chi può partecipare al bando

Scopo dell’Avviso è quello di assegnare l’immobile per l’insediamento di attività che prevedano interventi in campo sociale, socio-assistenziale o sanitario e politiche per la riduzione delle disuguaglianze; crescita culturale dei cittadini e tutela dei beni culturali; interventi a carattere educativo; tutela dell’ambiente e degli animali; attività ricreative, sportive, di cooperazione allo sviluppo e iniziative di cooperazione internazionale.

Possono partecipare alla procedura soggetti come Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato, Enti filantropici, Reti associative, Società di mutuo soccorso, Associazioni e Fondazioni. Sono escluse le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, anche se facenti parte di ATS.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa, recante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura: “Contiene domanda per la concessione dell’immobile sito in Torino, via Giovanni Cena 5”, entro le ore 12 di lunedì 12 maggio a mezzo posta o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (dal lunedì al giovedì) e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (il venerdì) presso l’Ufficio Protocollo del Servizio Patrimonio della Città di Torino – piazza Palazzo di Città 7, 4° piano.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese