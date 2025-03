Trova cantieri sull’autostrada A26 Genova-Gravellona e decide di procedere in contromano

ALESSANDRIA – Nei giorni scorsi è stata segnalata e fermata una vettura che, sulla A26 Genova-Gravellona Toce, stava procedendo in contromano. A notare l’auto è stata una pattuglia della polizia di Ovada, che hanno interrotto una parte di traffico lungo una carreggiata e sono riusciti a fermarla all’altezza di Predosa.

Il conducente ha spiegato che stava percorrendo la tratta A7-A26 e, avendo trovato lo svincolo di immissione per Genova chiuso a causa dei cantieri, ha percorso quello per Alessandria. Una volta qui ha invertito il senso di marcia per raggiungere Genova. Gli è stata ritirata la patente.

