Marta Bassino squalificata al gigante di Are: il giallo del fluoro e le conseguenze per le finali di stagione

TORINO – Marta Bassino, una delle promesse dello sci alpino italiano, ha vissuto un pomeriggio drammatico durante il gigante di Coppa del Mondo ad Are, in Svezia. Nonostante avesse ottenuto un quattordicesimo tempo che le permetteva di accedere alla seconda manche, è stata squalificata a causa di controlli tecnici della FIS (Federazione Internazionale dello Sci) che hanno rilevato una «contaminazione eccessiva da fluoro» sui suoi sci, in violazione delle normative vigenti.

Questa squalifica non solo ha messo fine prematuramente alla gara per la campionessa, ma ha anche delle ripercussioni significative per la sua stagione. Con la vittoria di Federica Brignone nella seconda manche, Marta Bassino si trova ora esclusa dalle finali di stagione che si svolgeranno a Sun Valley, Stati Uniti.

La notizia ha scatenato un acceso dibattito tra gli esperti del settore. In particolare, Paolo De Chiesa, ex campione e ora rinomato opinionista, ha sollevato l’ipotesi di un possibile sabotaggio. Durante un collegamento in diretta con Rai, De Chiesa ha parlato di una «spy story», suggerendo che un membro dello staff di un’altra nazionale potrebbe aver spruzzato fluoro sugli sci di Bassino, alimentando così le speculazioni e le polemiche attorno a questa vicenda.

