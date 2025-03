San Benigno, mucca sfonda la recinzione e partorisce vitellino sulla strada in mezzo alle macchine

SAN BENIGNO CANAVESE – È stata una notte movimentata quella di sabato 8 marzo a San Benigno Canavese dove, lungo la provinciale 87, una mucca ha sfondato la recinzione, è scappata e ha partorito il suo vitellino in mezzo alla strada.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’allarme è scattato intorno alle 23. La mucca, riuscita a eludere il recinto che la conteneva, si è avventurata fuori dalla sua area di custodia. Forse impaurita perché prossima al parto, ha abbattuto la recinzione e si è ritrovata direttamente sulla carreggiata. Tra lo stupore degli automobilisti di passaggio, l’animale si è fermato in mezzo alla strada e ha dato alla luce il suo piccolo. Ma non era l’unica presenza insolita su quel tratto della provinciale 87: dopo pochi minuti, infatti, sono sopraggiunti altri animali, tra cui un toro e un asinello, anch’essi fuggiti dall’allevamento.

Sul posto, sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Chivasso, che hanno interrotto la circolazione e messo in sicurezza gli animali. I militari hanno rapidamente rintracciato e avvisato il proprietario della mandria, che si è recato sul posto per recuperare i suoi animali e riportarli al sicuro. Non è stato necessario l’intervento di veterinari, poiché al loro arrivo il vitellino era già nato, accudito dalla madre, e in ottime condizioni.

