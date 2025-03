Just The Woman I Am, più di 30mila persone invadono le strade di Torino

TORINO – Oggi, domenica 9 marzo, si è tenuta la Just The Woman I Am, l’evento solidale che sostiene la ricerca sul cancro attraverso una corsa-camminata non competitiva di circa 5 chilometri.

La manifestazione non si limita alla corsa: in questi giorni, il Villaggio della Prevenzione e della Salute ha offerto ai cittadini visite mediche gratuite, consulenze specialistiche, conferenze e incontri informativi, promuovendo la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano. L’appuntamento sportivo di oggi è partito alle 15.30 da viale Virgilio, nel Parco del Valentino, con l’arrivo in piazza Castello, attraversando alcune delle strade più suggestive di Torino.

L’edizione 2025 ha registrato una partecipazione straordinaria, con oltre 30.000 persone che hanno preso parte all’evento organizzato dal Cus Torino. La corsa-camminata ha rappresentato il momento culminante di tre giornate dedicate alla prevenzione, al benessere, all’inclusione e alla parità di genere.

Dal 2014, Just The Woman I Am è un appuntamento annuale che, attraverso un percorso di 5 chilometri aperto a tutti, raccoglie fondi per la ricerca accademica su salute e tumori, sensibilizzando la comunità su temi fondamentali come la prevenzione, l’uguaglianza e l’importanza di corretti stili di vita. Quest’anno, l’iniziativa si svolge all’indomani della Giornata Internazionale della Donna, sottolineando ancora una volta il suo impegno per il benessere e l’inclusione.

