Torino, lavori nella metropolitana e nel parcheggio sotterraneo del Palagiustizia: possibili disservizi

TORINO – Sono previste ore di interventi e operazioni in due sedi GTT a Torino, ovvero la metropolitana e il parcheggio sotterraneo del Palagiustizia.

Nella metro, questa notte Infra.To eseguirà l’aggiornamento del sistema di segnalazione dei convogli, con possibili disagi. GTT ha già organizzato un servizio sostitutivo con autobus, pronto a entrare in funzione se necessario. Gli aggiornamenti saranno comunicati tramite i canali di infomobilità e il sito ufficiale di GTT.

Nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 marzo, il settore A1 del parcheggio Palagiustizia rimarrà chiuso per interventi di manutenzione straordinaria. Tuttavia, sarà garantita la possibilità di uscita ai mezzi eventualmente ancora parcheggiati, previa comunicazione con la Centrale Operativa dei Parcheggi in struttura o con il personale presente in loco.

