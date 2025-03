Settimo Torinese, malore mentre assiste alla gara di judo della figlia: morto un uomo

SETTIMO TORINESE – Dramma al Pala200 di Settimo Torinese, dove si stava svolgendo il Trofeo Italia Piemonte di Judo: poche ore fa, un uomo che stava assistendo alla competizione della figlia dagli spalti ha accusato un malore ed è deceduto sul posto.

I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, cercando senza successo di rianimarlo. Per il 66enne non c’è stato nulla da fare, e il personale del 118 ha dovuto dichiararne il decesso. Sul posto, in via Santa Cristina 5, sono arrivati anche i Carabinieri.

