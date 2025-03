Gita scolastica a rischio: pullman esce di strada a Prato Nevoso

CUNEO – Questa mattina, una giornata bianca che si preannunciava divertente per gli allievi di una scuola del Pinerolese si è trasformata in un momento di grande tensione. Il pullman della ditta «Cavourese», che trasportava i ragazzi verso le piste di Prato Nevoso, è uscito di strada mentre percorreva la provinciale 161, nel tratto che collega Saluzzo a Villafalletto.

L’incidente si è verificato poco dopo la frazione Termine. Il mezzo, per cause ancora da accertare, ha terminato la sua corsa con le ruote oltre la banchina, inclinato a bordo strada. Fortunatamente, gli studenti a bordo non hanno subito ferite, e il pullman non si è ribaltato, evitando conseguenze più gravi.

Le operazioni di recupero del veicolo sono attualmente in corso, con le autorità locali che stanno intervenendo per garantire la sicurezza della situazione.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese