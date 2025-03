Inaugurato un sistema di telemedicina e protocolli nutrizionali individuali con l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino

TORINO – L’Associazione Infanzia Nefropatica – Onlus segna un importante traguardo nel miglioramento dell’assistenza ai bambini affetti da patologie renali, con l’avvio di un nuovo programma che combina innovazione tecnologica e attenzione alle esigenze nutrizionali dei piccoli pazienti. Questo progetto, che sarà ufficialmente inaugurato domani, giovedì 13 marzo, in coincidenza con la Giornata Mondiale del Rene, nasce da una fruttuosa collaborazione con l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e la Struttura Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene.

Uno degli elementi centrali dell’iniziativa è l’implementazione di un sistema di telemedicina avanzato, concepito per permettere il monitoraggio a distanza dei parametri clinici di giovani pazienti in dialisi e post-trapianto. Questo approccio innovativo non solo garantirà un contatto diretto e continuo tra le famiglie e il personale medico specializzato, ma contribuirà anche a ridurre lo stress legato agli spostamenti e a migliorare l’efficacia delle terapie.

“Questa iniziativa è un passo importante verso un’assistenza sanitaria più accessibile e meno invasiva per i pazienti giovani”, ha dichiarato Luca Boffa, Presidente di AIN – Onlus. “Grazie alla telemedicina, i nostri medici potranno controllare costantemente le condizioni di salute dei bambini, mentre le consulenze alimentari personalizzate miglioreranno la qualità della vita e supporteranno le terapie farmacologiche.”

Il Dott. Bruno Gianoglio, Primario del Reparto Nefrologia Pediatrica, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra AIN Onlus e l’Ospedale Regina Margherita, evidenziando come questo progetto offrirà nuove opportunità alle famiglie per interagire con il personale sanitario in modo diretto e immediato. “In questi anni abbiamo lavorato per creare un ambiente sicuro e di qualità per i nostri pazienti più giovani, e ora possiamo fare un ulteriore passo avanti con strumenti innovativi.”

Dal 2007, AIN – Onlus si dedica a fornire assistenza clinica volontaria ai pazienti pediatrici con insufficienza renale, sostenendo progetti di ricerca scientifica, l’acquisto di attrezzature e la corretta informazione sul tema.

