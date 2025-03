Incidente a Torino: quattro minorenni trasportati in ospedale, nessuno in gravi condizioni

TORINO – Ieri pomeriggio, quattro minorenni sono stati trasportati all’ospedale Regina Margherita dopo un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Olivero e via Oberdan. Fortunatamente, le condizioni dei ragazzi non destano preoccupazione, e nessuno di loro risulta in gravi condizioni.

L’incidente ha coinvolto due veicoli, una Fiat Punto e una Jeep Renegade, che si sono scontrati verosimilmente a causa di una mancata precedenza. Il violento impatto ha provocato il ribaltamento della Jeep. Immediato è stato l’intervento delle ambulanze, che hanno prestato soccorso ai minorenni e li hanno trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Lingotto, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture coinvolte.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese