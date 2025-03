Poirino: ragazza di 28 anni in condizioni critiche dopo una caduta dal balcone

POIRINO – Una ragazza di 28 anni è attualmente ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale Cto di Torino, dopo un tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, martedì 11 marzo 2025. La giovane è caduta dal balcone della sua abitazione situata in via Ternavasso a Poirino, un piccolo comune nei pressi di Chieri.

I carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente insieme ai sanitari, hanno avviato le indagini del caso e non hanno dubbi sulla natura dell’episodio, ritenendolo un gesto volontario. Le autorità stanno raccogliendo ulteriori informazioni per comprendere le motivazioni che hanno portato a questa drammatica situazione.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.

