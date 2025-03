Turris esclusa dalla serie C, la Juve Next Gen guadagna 4 posizioni

TORINO – Il girone C della Serie C perde un altro pezzo. Dopo il Taranto la Tribunale Federale Nazionale ha escluso dal campionato anche la Turris per ripetute violazioni degli obblighi amministrativi. A seguito dell’esclusione la classifica viene riscritta, togliendo alle squadre superstiti i punti conquistati con la Turris.

La situazione porta un inatteso vantaggio alla Juventus Next Gen, che era una delle poche squadre ad avere un bilancio in negativo con la Turris. I bianconeri avevano infatti conquistato un solo punto, che è stato tolto. Tutte le squadre con cui la Next Gen è in competizione avevano fatto invece meglio e questo si è tramutato in un vantaggio importante per la Juve.

In particolare il Trapani aveva fatto 6 punti, il Sorrento 4, la Cavese e il Foggia 3. Sono queste le squadre su cui la Juve Next Gen ha avuto un vantaggio diretto, superandole o agganciandole in classifica. Guardando l’intera classifica la Juve non ha guadagnato punti (ma nemmeno perso) solo nei confronti di Catania e Altamura. Un bel regalo per la formazione di Torino.

La nuova classifica della serie C – girone C

Audace Cerignola 55 (-6)

Avellino 54 (-4)

Monopoli 46 (-6)

Benevento 44 (-3)

Crotone 43 (-3)

Potenza 41 (-4)

Catania 40 (-1)(-1 penalità)

Giugliano 35 (-3)

Picerno 36 (-3)

Trapani 32 (-6)

Juventus NG 32 (-1)

Sorrento 31 (-4)

Cavese 31 (-3)

Team Altamura 31 (-1)

Foggia 30 (-3)

Latina 24 (-3)

Casertana 19 (-4)

ACR Messina 12 (-3) (-4 penalità)

Turris 0

Taranto 0

